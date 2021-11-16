مش هشتغل معاك.. كمال أبو رية يروي خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفى

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روى الفنان كمال أبو رية خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفي بسبب مشهد .

وقال كمال أبو رية:" في مره كنت بشتغل مع الأستاذ العظيم حسام الدين مصطفي ؛ جيت اثناء التصوير اختلفت في وجهات النظر مع المخرج حسام الدين مصطفي ".

أضاف :" ذهبت لمكتب المنتج و قولتله انا مش عايز امثل مع الراجل ده؛ قالي انت اتجننت ولا ايه ق ده حسام الدين مصطفي".

تابع :" قولتله انا مالي ؛ وأثناء خروجي من البلاتوه وجدت حسام الدين مصطفي يناديني و قالي انت كنت بتقول للمنتج أيه ؛ فقلت له انا مش عايز اشتغل معاك".

أشار :" قالي انت عارفني قولتله اه ؛ قالي انا مين؟؟؟ ؛ قولتله استاذ حسام الدين مصطفي؛ قالي انت عارف الافلام اللي عملتها؟؟؟ قولتله اه ؛ قالي اومال ايه مش عايز تشتغل معايا دى ".

اختتم :" قولتله لاني وجهه نظرك في الاداء مش عجباني؛ قالي ماقولتليش ليه؛ واخبرني أن أقوم بالمشهد مثل ما اريد؛ و حضني وقام بتقبيلي واشتغلت معاه بعدها خمس ست اعمال من تنجح اعمالي" .

كمال أبو رية ضيف صدى البلد :

حل الفنان كمال أبو رية والمخرج أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد لتكريمهما عن أحدث أعمالهما حكاية قلب مفتوح ضمن مسلسل ورا كل باب .

وتحدث الفنان كمال أبو رية عن كواليس تعاونه مع أبطال هذه الحكاية ؛ وعن تعاونه مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الثانية .

وكشف أحمد خالد أمين عن أسرار اختياره للفنان كمال أبو ريه وعن دعمه الفنانين الشباب .

قال الفنان كمال أبو رية ان تجربة الحلقات القصيرة في الدراما هي تجربة جيدة.

و أضاف أبو رية خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا كنت محرج جدا و انا أقوم بعمل فيديو تيك توم مع نور إيهاب في مسلسل ورا كل بابا ( حكاية قلب مفتوح) ودي اول مرة اخوض تلك التجربة .

و تابع انه اول مرة اعمل مع الفنانة فيدرا و حصل هارمونى رائع بيننا في التمثيل و هي فنانة كبيرة .

و نفى أبو رية انه سيقوم بتقديم جزء ثان من مسلسل سوق العصر مع الفنان احمد عبد العزيز ، موضحا أنه بالفعل كان هناك فكرة ولكنها توقفت بسبب ضعف الورق.

حكاية قلب مفتوح تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي ، وتدور أحدثها حول النتائج المرتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه