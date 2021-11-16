عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

مش هشتغل معاك.. كمال أبو رية يروي خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفى

كمال ابو رية
كمال ابو رية

روى الفنان كمال أبو رية خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفي بسبب مشهد .

 

وقال كمال أبو رية:" في مره كنت بشتغل  مع الأستاذ العظيم حسام الدين مصطفي ؛ جيت اثناء التصوير اختلفت في وجهات النظر مع المخرج حسام الدين مصطفي ".

 

أضاف :"  ذهبت لمكتب المنتج  و قولتله انا مش عايز امثل مع الراجل ده؛  قالي انت اتجننت ولا ايه ق ده حسام الدين مصطفي".

 

تابع :"  قولتله انا مالي ؛  وأثناء خروجي من البلاتوه وجدت  حسام الدين مصطفي يناديني و قالي انت كنت بتقول للمنتج أيه  ؛  فقلت له انا مش عايز اشتغل معاك".

 

أشار :" قالي انت عارفني قولتله اه ؛ قالي انا مين؟؟؟ ؛  قولتله استاذ حسام الدين مصطفي؛  قالي انت عارف الافلام اللي عملتها؟؟؟  قولتله اه ؛ قالي اومال ايه مش عايز تشتغل معايا دى ".

 

اختتم :"  قولتله لاني وجهه نظرك في الاداء مش عجباني؛  قالي  ماقولتليش ليه؛ واخبرني أن أقوم بالمشهد مثل ما اريد؛ و حضني وقام بتقبيلي واشتغلت معاه بعدها خمس ست اعمال من تنجح اعمالي" .

كمال أبو رية ضيف صدى البلد :

 

حل الفنان كمال أبو رية والمخرج أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد لتكريمهما عن أحدث أعمالهما حكاية قلب مفتوح ضمن مسلسل ورا كل باب .

 

وتحدث الفنان كمال أبو رية عن كواليس تعاونه مع أبطال هذه الحكاية ؛ وعن تعاونه مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الثانية .

 

وكشف أحمد خالد أمين عن أسرار اختياره للفنان كمال أبو ريه وعن دعمه الفنانين الشباب .

 

قال الفنان كمال أبو رية ان تجربة الحلقات القصيرة في الدراما هي تجربة جيدة.

و أضاف أبو رية خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا كنت محرج جدا  و انا أقوم بعمل فيديو تيك توم مع نور إيهاب في مسلسل ورا كل بابا ( حكاية قلب مفتوح) ودي اول مرة اخوض تلك التجربة .

 

و تابع انه اول مرة اعمل مع الفنانة فيدرا و حصل هارمونى رائع بيننا في التمثيل و هي فنانة كبيرة .

 

و نفى أبو رية انه سيقوم بتقديم جزء ثان من مسلسل سوق العصر مع الفنان احمد عبد العزيز ، موضحا أنه بالفعل كان هناك فكرة ولكنها توقفت بسبب ضعف الورق.

 

حكاية قلب مفتوح تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي ، وتدور أحدثها حول النتائج المرتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه

 

 

كمال ابو رية الفنان كمال أبو رية المخرج حسام الدين المخرج حسام الدين مصطفي خلافه مع المخرج حسام الدين مصطفي

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد حسين الشربيني.. توفي على مائدة الإفطار في رمضان

أكلم مين لـ رامي عاشور تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

ابنة ماسبيرو..دعمت رامي جمال في مرضه.. معلومات عن الإعلامية الراحلة مها حسني

مصممة اعمل الخير.. ريهام سعيد تتنازل عن قضية ضد سما المصري.. شاهد

معز مسعود يكشف عن موعد ومكان عزاء شقيقته علا

مش بحب أغضب ربنا..زينة تكشف أزمة تتر كله بالحب مع أحمد السعدني

شبعانة.. زينة تكشف سر تصريحها المثير "أنا مش فستان على ريد كاربت"

زينة عن تمثيل الفنانات بأموال أزواجهن: أحسن ما يشدوا شعر بعض| فيديو

ترشيحاتنا

مينفعش أتأخر عن البيت بعد الساعة 9..سمية الخشاب تتحدث عن فترة مراهقتها

سمية الخشاب: كنت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني | فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

دعاء قبل الفجر للميت مستجاب.. كلمات تنير ظلمة القبر

ماجد المصري لـ سمية الخشاب: مش عاوز بنات بيتي يدخلوا التمثيل

عايزة أعيش مراهقتي دلوقتي.. أبرز تصريحات سمية الخشاب الجريئة في بصراحة مع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفته مليون روبية.. عائلة ترصف طريقا كاملا على نفقتهم الخاصة لسبب غريب

تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت الفنانة زينة عن أحمد عز ورأي نور الشريف في موهبتها؟

حالة نادرة جدا.. شاهد امرأة تلد 3 توائم متطابقة| صور

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ