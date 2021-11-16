مصر تقود اليوم العالمي للفلسفة.. الخطة الكاملة لاحتفال اليونسكو

اعتادت اليونسكو في الخميس الثالث من شهر نوفمبر من كل عام تنظيم "اليوم العالمي للفلسفة" وهيمبادرة بدأتها يوم 21 نوفمبر 2002، في هذا اليوم تدعو اليونسكو كل شركائها على مستوى العالم لعقد ندوات، ورش عمل، اجتماعات أو محاضرات ترتبط بالموضوع العام الذي تختاره لكل عام.

هذا العام تتبنى اليونسكو نهجاً جديداً، إذ أنها تجمع العالم بأسره ف ياحتفال واحد بهذه المناسبة وذلك يوم الخميس 18 نوفمبر2021 عن طريق إقامة فعالية واحدة تبث عن طريق الانترنت باستخدام تقنية zoomتبث من كل من ( باريس، أمستردام، بانجكوك، إسلام أباد، مانيلا، القاهرة، بغداد، بيروت، أبوجا، باماكو، داكار، هاراري، لوميه، نايروبي، البرازيل، بيونس أيرس، المكسيك، مونتفيديو، ريو دي جانيرو، سانتياجو دي سيلي، كويبيك).

الموضوع الذي سيتحدث فيه ممثلو مناطق العالم الخمس هو موضوع " كيف يمكن للفلسفة متعددة الثقافات أن تساهم في إحلال السلم العالمي".

سيتكون هذا الاحتفال الذي سيبدأ في الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر بتوقيت القاهرة من جلسة افتتاحية ثم خمس جلسات تبث عبر الانترنت بتقنية zoom، بعد الجلسة الافتتاحية، تبدأ جلسة آسيا، ثم جلسة العالم العربي، ثم إفريقيا السمراء، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبان، ثم أوروبا وأمريكا الشمالية ثم جلسة ختامية. سوف يحاول ممثلو كل منطقة من المناطق الخمس- منطقة بعد منطقة- في جلساتهم بيان كيف يمكن للفلسفة- باستخدام اتجاهات عقلية مختلفة محلية- أن تتعامل مع المشكلات المعاصرة في كل بقاع الأرض وأن تجد حلولا للتحديات العالمية المعقدة.

تشارك في تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه الذي تقيمه هيئة اليونسكو اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا (المعروفة بلجنة الكومست) واللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا- وكلتاهما من لجان اليونسكو-وقد شارك أعضاؤه في اختيار الموضوعات وتحديد المتحدثين بل والمشاركة الفعلية في هذا الحدث العالمي.

دعمت هذا الحدث مفوضية اليونسكو القومية لهولندا، ومفوضية أخلاقيات العلم والتكنولوجيا في كندا، ومكتب اليونسكو للعلوم في مونتفيديو، والمكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت، كما تقام هذه الفعالية بالاشتراك مع قطاع السياسة والبحث العلمي لبرنامج العلوم الإنسانية والاجتماعية في اليونسكو، ومكتب اليونسكو في أبوجا وبانجكوك وداكار وهاراري ونيروبي. تقام هذه الفعالية على هامش الجلسة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

في الجلسة الافتتاحية، تتحدث فيها السيدة جابريالراموس المدير العام المساعد لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية لليونسكو، وإنجريد فان انجلشوفن، وزير التربية والثقافة والعلوم في هولندا، والسيد بيتر بول فيربيك رئيس اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا (المعروفة بهيئة الكومست)، والسيد هيرفيشنايفايز ، رئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا.

يعقبها الندوة الأولى من أسيا والمحيط الهادي ويديرها الدكتور زابتا خان شينواري من اسلام أباد، عضو اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا، تحت عنوان " العلم والمعرفة المحلية والجائحة” حيث يركز المتحدثون على دور العلم وأنساق الاعتقادات المحلية في التعامل مع الجائحة.

أما الندوة الثانية من العالم العربي ويديرها الدكتور بهاء درويش، جامعة المنيا، مصر عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، تشارك فيها د. سامية عبد الرحمن (مصر)، د. إحسان الحيدري(العراق)، د. آمال الفلاح (لبنان)، د. نايلة أبي نادر (لبنان)، وتأتي تحت عنوان " الدين والتنوير: اتصال أم إنفصال؟ تطبيقاً على مسألة التمييز بين الرجل والمرأة." حيث سيتحاور المتحدثون حول أسباب التمييز الموجود في العقلية العربية، ولما كان الدين مقوماً أساسياً في حياة العرب، فسيحاولون بيان ما إذا كان الدين هو سبب هذا التمييز أم أن التمييز ناتج عن عدم فهم الدين فهماً حقيقياً أم أن الدين لا صلة له من قريب أو بعيد بهذه الممارسة والاعتقاد الخاطيء.

والندوة الثالثة من أفريقيا ويديرها باكوواجافيد جامعة مالاوي، والتي تأتي بعنوان" منظورات فلسفية للاستجابات المحلية لمرض كورونا" حيث سيتبادل المتحدثون خبراتهم حول كيفية إسهام التقاليد المحلية في مقاومة الجائحة.

والندوة الرابعة من أمريكا اللاتينية والكاريبان، ويديرها د ادواردو ألفونسو باريرا كولومبيا، بعنوان " الفلسفة وقت الأزمات" حيث سيتناول المتحاورون كيف يمكن للفلسفة أن تفهم الأزمة الحادثة في أمريكا اللاتينية والكاريبان، وكيف يمكن للفلاسفة أن يتعاملوا مع الأزمة، وكيف يمكن للفلسفة أن تقوي الديموقراطية، وخاصة الديموقراطية متعددة الثقافات في المنطقة.

أنا الندوة الخامسة من أوروبا وأمريكا الشالية ويديرها د ماري لامبرت شان، بعنوان "المسائل الأخلاقية وللاجتماعية والمعرفية لبينية وتعددية المعرفة" حيث تتناول دور التفكير العرضي الذي بإمكانه ربط معارف وخبرات مختلفة في التعامل مع التحديات المعاصرة مثل أزمة البيئة، والجوائح وصور عدم المساواة الاجتماعية.

الجلسة النهائية. يشارك فيها ليون هويتس رئيس تحرير وهو موقع على الانترنت، حيث سيقدم الكلمة النهائية في هذه الفعالية، ستكتمل هذه الفعالية في صباح اليوم التالي الجمعة 19 نوفمبر بلقاء القمة " الكوكب المفكر: مهرجان الفلسفة الدولي" الذي يدعمه كل من منظمة اليونسكو ودولة هولندا والذي سينعقد في متحف العلوم MEMO في أمستردام لتكون نهاية هذه الفعالية التي يشترك فيها العالم كله مدركاً لأهمية أن يتكاتف في حل مشكلاته.