عاهة مستديمة بعينه وذراعه.. المشدد ٧ سنوات لمتهم شرع فى قتل شخص بإمبابة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد ٧ سنوات، فى اتهامه بالشروع فى قتل آخر وتسببه فى فقد عينه اليمنى وعاهة فى ذراعه الأيسر، وذلك ثأرا من قيام المجني عليه فى وقت سابق بالتسبب في فقد أحد أفراد اسرة المتهم لعينه، بمنطقة امبابة.



صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.

26708dc5-207e-4bb5-9167-85a4c2f7d8cb

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم ٢٤٢٢٩ لسنة ٢٠١٣ جنح إمبابة، الى المحكمة الجنائية والمتهم فيها أحمد س ع م، وشقيقه الذي تم إصدار حكم بحقه من قبل فى نفس القضية.

واتهمت النيابة العامة المتهم وشقيقه بأنهما في ۲۰۱۳/۱۰/13 بدائرة قسم شرطة إمبابة شرعا في قتل المجنى عليه عماد أ ع م عمدا مع سبق الإصرار والترصد لسابق تعدي الأخير على شقيقهما وما نالهم من إذلالهم بذلك مبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه واعدا لذلك الغرض الاسلحة النارية موضع الاتهام الثاني وكمنا للمجني عليه بالطريق الذي ايقنا سلفا مـرور منه وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة إحراز كلا منهم بدون ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر.

وقرر المجنى عليه بالتحقيقات أنه أثناء استقلاله دراجة بخارية خلف شخصان وأثناء توقف الدراجة البخارية بالمتهمين، قام أحدهما بجذبه من على الدراجة البخارية الناحية اليمني فالتفت إليه المجني عليه وقام المتهم باطلاق طلقة خرطوش من سلاح نارى (فرد ) على وجهه استقرت في عينه اليمنى وكانت المسافة بينهما اقل من متر، ثم قام المتهم بجذب المجنى عليه من الخلف لإنزاله من على الدراجة البخارية فقام المجنى عليه بالنزول ووقف أرضا فقام المتهم الآخر بإطلاق طلقة م من سلاح ناری (فرد) ناحية المجنى عليه استقرت في ذراعه الأيسر، ونتج عن ذلك إصابته وحدوث عاهة للمجنى عليه بالذراع الايسر وفقد العين اليمنى.