علي معلول يقود تشكيل منتخب تونس أمام زامبيا في تصفيات المونديال

لاعبا الزمالك على مقاعد البدلاء

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة زامبيا، في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل تونس

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: منتصر طالبي - ياسين مرياح - ديلان برون - علي معلول

خط الوسط: محمد دراجر - فرجاني ساسي - عيسى لايدوني

خط الهجوم: نعيم سليتي - وهبي خذري - سيف الدين خاوي

ويجلس لاعبا الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط متفوقًا على غينيا الاستوائية بفارق الأهداف، ويحتاج للانتصار من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.