برلماني : قانون " مواجهة الأوبئة " يسد الفراغ التشريعي لوقف عمل قانون الطوارئ | فيديو

قالت النائبة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب ، تعليقا على قانون مواجهة الأوبئة ، إن القانون يختص بجرائم النشر للصحفيين ، وتمت إضافة فقرة قانونية تتفق مع قانون الصحافة ، موضحة :" الصحفيين أصبحوا بعيد عن طائلة القانون في تلك المادة " .

وأضافت النائبة مها عبد الناصر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " رأي عام " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن قانون مواجهة الأوبئة يسد فراغ تشريعي بعد وقف العمل بقانون الطوارئ ، وذلك يساعد الدولة على اتخاذ قرارات وقف العمل في حالات انتشار الأوبئة .

وتابعت " عبد الناصر " أن القانون ضد سلب الحريات ، معقبة : " الصحفيين ده عملهم .. وأي حد هينشر حاجة بتحد على الكراهية معرض للعرض على القانون ".

ووافق مجلس النواب على مطالبة الصحفيين بإدخال تعديلات على المادة الـ 5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، وأضيفت فقرة للمادة الأولى من مشروع القانون، بموجبها يحدث تعديلات بالمادة الخامسة، وتمنع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحفيين.

رحبت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى المرأة والحريات، بقرار مجلس النواب اليوم بتعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين.