أحمد جمال يشارك متابعيه صورة له ... شاهد

نشر المطرب أحمد جمال، عدة صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتفاعل معه عدد كبير متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

منور يانجم - ماشاء الله تبارك - الله يوفقك ياأطيب وأجمل إنسان فى العالم.

قرر المطرب أحمد جمال طرح احدث اغانية والتى انتهت من تسجيلها وهى بعنوان “وجع كام يوم” وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

نشر المطرب أحمد جمال، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق أحمد جمال، قائلا: “يومكم جميل”.

وكان أعلن المطرب أحمد جمال عبر حسابه على انستجرام عن تحضيره لعمل جديد مع النجم أمير كرارة وذلك عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر احمد جمال بصحبة أمير كرارة وكتب قائلاً "مع النجم الكبير اللي بحترمه و بحبه جداً فنياً و شخصياً أمير كرارة من الاستعدادات لحدث ضخم هيتم بعد ساعات قليلة".