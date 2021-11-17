5 طرق لجعل أبنائك المراهقين يبدأون في الاستثمار

المراهقة هي المرحلة المناسبة لطفلك لفهم أساسيات وفوائد الاستثمار،لذلك نكشف لك متي يجب ان يبدأ المراهقون فى الاستثمار و أنواع الاستثمار .



متى يجب أن يبدأ المراهقون في الاستثمار؟



ما هو الوقت المناسب لاستثمار المراهقين؟ حسنًا ، الإجابة هي "الآن". هناك العديد من الخيارات المتاحة للشباب للاستثمار. ومع ذلك ، سيحتاج المراهق أو القاصر إلى مساعدة والديهم.

سيحتاجون إلى فتح حساب يسمى حساب وصاية أو حساب مشترك تحت إشراف أحد الوالدين، لا يمكن للمراهقين الوصول إلى الحساب بأنفسهم حتى بلوغهم سن 18 عامًا.



أيضًا ، ليس من الضروري أن يستثمر المراهقون مبلغًا كبيرًا في البداية، يمكنهم البدء بكمية صغيرة والتعلم تدريجيًا.

أنواع الاستثمارات للمراهقين



فيما يلي الأنواع المختلفة من الاستثمارات التي يمكن للمراهقين اختيارها.

1. حساب مصرفي (مدخرات)

على الرغم من أن امتلاك حساب توفير لا يعتبر استثمارًا ، إلا أنه لا يزال خيارًا جيدًا للمراهقين لاتخاذ خطوتهم الأولى نحو التخطيط المالي. لا ينطوي حساب التوفير على مخاطر كبيرة ويضمن بعض العائد. ابحث عن بنك موثوق يقدم معدل عائد معقول. من خلال حساب التوفير ، يمكن لطفلك تعلم الادخار وتنمية أمواله.



2. سوق الأوراق المالية

لا يسمح للمراهقين بالتداول أو الاستثمار في البورصة. ومع ذلك ، يمكن للوالد أو الوصي المراهق فتح حساب وصاية ومساعدة الطفل على الاستثمار في شركاته المفضلة ، مثل Roblox أو Disney أو McDonald's. يمكن لطفلك التحقق من الصفقات المحتملة بمساعدتك حتى لا ينتهي بهم الأمر بإجراء صفقات غير صحيحة. أيضًا ، سيعطيهم هذا فهمًا أساسيًا لكيفية عمل الشركات.

3. السندات

السندات هي سندات قروض أو دين صادرة عن الحكومة أو الشركات أو المنظمات الأخرى للمقرضين مقابل مدفوعات الفائدة. يمكن للمراهقين الاستثمار عن طريق شراء السندات من أي قطاع والحصول على الفائدة عندما ينضج السند. تمنحك السندات عائدًا ثابتًا للدخل وهي أقل خطورة من الأسهم.



4. صناديق الاستثمار

في هذا النوع من الاستثمار ، يمكن للمراهقين استثمار أموالهم بمساعدة والديهم أو أولياء أمورهم. لهذا ، يحتاجون إلى فتح حساب وصاية. الصناديق المشتركة عبارة عن مجموعة من الأسهم والسندات وما إلى ذلك ، يتم تداولها وإدارتها بمساعدة مستشارين محترفين يرشدونك ويساعدونك في مكان الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، يعد الاستثمار في الصناديق المشتركة أكثر أمانًا من الاستثمار في الأسهم الفردية.

5. حساب التقاعد الفردي

هذا حساب تقاعد طويل الأجل ومزايا ضريبية يمكن للمراهق أن يساهم فيه بمبلغ صغير من دخله كل عام. الشرط الوحيد لفتح الحساب هو الحصول على وظيفة وكسب دخل ، وهو ما يمكن أن يفعله ابنك المراهق من خلال الانخراط في وظائف صغيرة بدوام جزئي.



يعتبر الادخار للتقاعد منذ الصغر استراتيجية استثمار حكيمة. لذلك ، يعد الجيش الجمهوري الأيرلندي خيارًا ممتازًا لمراهقك للتحضير لحياة متقاعد سعيدة.

6. الأعمال

هذه واحدة من أكثر طرق الاستثمار المليئة بالمرح للمراهقين اكتسبت ريادة الأعمال شعبية حيث بدأ المزيد من المراهقين والبالغين أعمالهم التجارية ويعملون لحسابهم الخاص.

تساعد هذه الفكرة المراهقين وتعلمهم أساسيات الاستثمار في أعمالهم الخاصة. سوف يتعلمون كيفية شراء القطع الأساسية من المعدات ، وتتبع النفقات ، وتحديد الأسعار ، وبالتالي مساعدتهم على اكتساب الخبرة في كسب الأموال وإدارتها.



طرق لجعل أبنائك المراهقين يبدأون الاستثمار



هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة ابنك المراهق على الاستثمار. تابع القراءة لمعرفة المزيد.

1. فتح حساب توفير لهم

الطريقة الأكثر أمانًا للسماح لابنك المراهق بالاستثمار هي فتح حساب توفير له. لا يحتاجون إلى المخاطرة ، ولا يتطلب الأمر معرفة بسوق الأوراق المالية. على سبيل المثال ، يمكنك فتح حساب مشترك في نفس البنك الذي لديك فيه حساب.

بمجرد أن يبلغ المراهق سن 18 ، يمكنه الوصول إلى أمواله لدفع رسوم الكلية أو بدء مشروع جديد.

2. دعهم يجربون صناديق المؤشرات

تتعامل صناديق المؤشرات مع الاستثمار في الأسهم أو السندات برسوم منخفضة. لديهم مخاطر منخفضة ويقدمون نمو مطرد. بدلاً من الاستثمار في شركة واحدة ، قم بإنشاء صندوق مؤشر باسم طفلك ، ودعه يديره بمجرد بلوغه سن 18.



3. إرشادهم للاستثمار في الأسهم

الاستثمار في الأسهم أكثر خطورة قليلاً من الاستثمار في صناديق المؤشرات. ومع ذلك ، فإن ابنك المراهق يرغب في الاستثمار في شركته المفضلة وامتلاك حصة منها. وهكذا ، قبل أن يشرعوا في ذلك ، ناقشهم وأرشدهم حول كيفية البحث عن الأسهم.

يمكنك مشاركة مواقع الويب حيث يمكن لابنك المراهق البحث عن الأسهم والسندات التي تحتفظ بها شركته المفضلة. من خلال القيام بذلك ، سيكونون على دراية بمكانة الشركة. دعهم يبدأون صغيرًا ويتعلمون الأمر.

4. تقديمهم إلى قرص مضغوط

يرمز القرص المضغوط إلى شهادة الإيداع وهو أقل جاذبية من الاستثمار في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك ، على عكس سوق الأوراق المالية ، فإن الأقراص المدمجة منخفضة المخاطر ، وبالتالي يجب تحفيز المراهقين للاستثمار فيها.



الأقراص المدمجة هي خيارات استثمار طويلة الأجل ، حيث يمكن للمراهقين الاستثمار لفترة أطول والتمتع بفائدة ثابتة لفترة محددة - والتي قد تكون ستة أشهر أو سنة واحدة أو خمس سنوات أو أكثر.

إلى جانب ذلك ، تدفع الأقراص المدمجة فائدة أكبر مقارنة بحساب التوفير وتقدم عوائد آمنة مع الاتساق