عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمين عام "أوبك": استضافة الإمارات لـ"COP28" فرصة تاريخية لقطاع الطاقة العالمي

صدى البلد

أكد محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك " أن اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023 في أبوظبي علامة فارقة في تاريخ المؤتمر ويشكل فرصة تاريخية لقطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في تحول الطاقة النظيفة والتغير المناخي.

وقال أمين عام " أوبك " في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك2021 " إننا نهنئ دولة الإمارات على اختيارها لاستضافة "COP28" الذي يجسد مكانتها الرائدة عالميا ويتماشى مع طموحاتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 من خلال مبادراتها واستثماراتها الفاعلة في هذا المجال المهم.

وأضاف معالي محمد باركيندو أن استضافة الإمارات للحدث الدولي يمثل إنجازا كبيرا للدولة ويدعم جهودها في قيادة الجهود الدولية في هذا المجال الإستراتيجي من خلال المبادرات الاستثنائية والاستثمارات الكبيرة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج مزيج الطاقة منخفض الكربون.

وقال " إن أهمية "COP28" ليس فقط للإمارات ولكن للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك وصناعة النفط والغاز حول العالم وللإنسانية جمعاء، مضيفا " نيابة عن "أوبك" أهنئ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وحكومتها وشعبها بهذا الإنجاز الكبير".

وذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعد نموذجا رائدا في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون لا سيما الهيدروجين إضافة إلى تعزيز سلسلة الإمداد، مشيرا إلى أن "أدنوك" وقعت خلال "أديبك" اتفاقيتي شراكة مع "جي إس إنرجي" الكورية و"ميتسوي" إلى جانب "فرتيجلوب" في مشروع مشترك لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية المتكاملة بالرويس ومن هنا نستطيع القول إن الإمارات تقود الجهود العالمية في تحول قطاع الطاقة.

وأعرب معالي محمد باركيندو عن تطلع منظمة "أوبك" للاستفادة من جهود الإمارات وخبراتها في مجال تحول الطاقة.

وعبر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الـ37 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك2021" مضيفا أن الحدث الدولي يدشن انطلاقة جديدة لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19" وعودة النشاط العالمي.

وأشاد أمين عام "أوبك" بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال واتخاذ الإمارات هذا القرار الحاسم بإقامة أديبك2021 حضوريا الذي وصفه بالخطوة الشجاعة وتعد بمثابة دعوة للعالم للاجتماع في أبوظبي لرسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للعقود المقبلة والتي توجت بالنجاح الباهر للحدث من حيث الحضور الدولي الكبير لقادة قطاع الطاقة من حول العالم وأعداد الدول والشركات العاملة في صناعة النفط والغاز.

اوبك أمين عام أوبك محمد باركيندو البلدان المصدرة للنفط قطاع الطاقة العالمي

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: جماعة الاخوان سيطروا على كل النقابات خلال حكم الرئيس مبارك

خاصة الأهرامات والإسكندرية.. السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيحرص على زيارة المعالم الأثرية المصرية

باقة 350 ألف درهم مغربي.. أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

هل إصابة الإنسان بالوسواس تدل على قلة الإيمان .. الإفتاء تجيب

الدرندلي: أنا وخالد مرتجي إخوات وعشرة عمر وعلاقتنا معا لم تنقطع

السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ