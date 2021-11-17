تقلل الحوادث.. طفل عراقي يخترع نظارة ذكية لمساعدة قائدي المركبات |تفاصيل

بسبب إبداعاته العلمية وموهبته الواعدة احتفي وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، نوفل أبو رغيف، بالطفل الموهوب، حيدرة حسنين البالغ من العمر 11 عاما.

وكشف الطفل التي يسكن في محافظة ذي قار جنوبي العراق أثناء حفل تكريمه عن مشروعات الأجهزة التي ابتكرها وطريقة عملها ومنها النظارة الذكية التي تفيد سائقي المركبات حيث تصدر منبها بمجرد الشعور بالنعاس لكونها تعمل بنظام التحسس.

وأضاف الطفل أن ابتكارته تشمل أيضاً جهاز الارواء الآلي الذي من شأنه تقليل هدر المياه عند الري اضافةً الى اختراع آخر للتلميذ المحتفى به لدعم البيئة وتوفير الطاقة كهربائيةً عن طريق تتبع اللوحة الشمسية لأقرب وأقوى مصدر للضوء بدلاً من ثبوتها، وإبداعات أخرى، حسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة العراقية عبر «فيسبوك».

وحصل حيدرة على شهادات من جامعات ومراكز عالمية معنية بالموهوبين والأذكياء لتفوقه في الدورات والامتحانات التي شارك فيها عبر الإنترنت.



من جانبه أكد وكيل الوزارة على سعي الوزارة بشكل عام ودار ثقافة الأطفال بشكل خاص على حرصهما على التواصل والاحتفاء بالطاقات العراقية الخلاقة معرباً عن السعادة الغامرة بمتابعة أخبار الطفل الموهوب حيدرة عبر وسائل الإعلام.

ونوه الدكتور أبو رغيف أن مراكز الطفل الثقافية المنتشرة في المحافظات تعمل على وفق استراتيجية تتبناها الدار منذ سنوات متواصلة لرعاية مواهب الطفولة ودعمها معنوياً ولوجستياً بماتوفره الامكانات المتاحة انطلاقا من شعارها الدائم (لأن الطفولة مستقبلنا).

وواصل نوفل أبو رغيف: «ليس بالغريب أن ينطلق هذا التميز من ذي قار مدينة الإبداع والعطاء والتفوق».

وكان من بين تعليقات العراقين على موهبة الطفل المخترع، قول أمينة: «مباركة هذه الجهود لصرح وزارة الثقافة والسياحة والاثار ووكيل وزارتها الدكتور نوفل ابو رغيف لرعاية هذه المواهب واحتضانها لانها تمثل مستقبل العراق الواعد»، وإضافة علي: «مبادرة تستحق الثناء كونها تسلط الضوء على الطفولة العراقية المبدعة وتعطي دافع معنوي للفتى الواعد بأن يكمل مشوار الالف ميل خدمة للوطن والإنسانية».