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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدلتا للسكر تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الأسعار .. فيديو

سكر
سكر

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، السبب الرئيسي فى ارتفاع السكر، وقال إن السعر مرتفع فى أماكن كثيرة بالعالم، وأن السكر يستخدم كبديل لـ الكحول فى البرازيل، وأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار الطاقة.


وأضاف رئيس شركة الدلتا للسكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن السكر التموينى مازال حتى هذه اللحظة أصبح يباع بـ 8.5 جنيه، وأن فى منافذ الأهرام وفى منافذ كثيرة تابع للدولة.


ولفت إلى أن المنافذ التابعة لـ وزارة التموين و المنافذ الاستهلاكية يباع بـ 8 ونصف جنيه، ولكن فى الشركات الخاصة يباع فى حدود الـ 13 جنيها.


وأشار إلى أن كيلو السكر يباع فى أوروبا بما يعادب 2 جنيه استرليني.


وأوضح أن منتصف شهر يناير، سيكون هناك انخفاض فى أسعار السكر، وذلك لآن هذه الفترة يكون هناك انتاج لـ سكر القصب.


وأكد أن الجميع يجب أن ينظر لـ سعر كيلو اللبن، ولـ سعر كيلو السكر، ولذلك نؤكد أن سعر السكر مناسب، وتحت السعر العالمي.


وكشف أن توافر السكر فى الأسواق أمر مهم، وأن سعر السكر حاليًا اقتصادي. 
 

 

 

 

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