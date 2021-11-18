بعد مطالبة مواطنيها بالمغادرة.. تحذير عاجل من أمريكا للطيران المدني بشأن إثيوبيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الطيران المدني من مخاطر التحليق في أجواء إثيوبيا مع احتدام المعارك.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وجهت واشنطن تحذيرًا للطيارين من أن طائرتهم قد تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران الأسلحة الأرضية وأسلحة "أرض-جو" مع اقتراب قوات جبهة تيجراي من العاصمة أديس أبابا.

واستشهد تقرير إدارة الطيران الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء بـ"الاشتباكات المستمرة" بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في عام.

وكانت أمريكا حثت مواطنيها هذا الأسبوع، على مغادرة إثيوبيا فورا، مؤكدة أنها لن تتمكن من إجلائهم في حال تفاقم الوضع الأمني فجأة.

كما نصحت واشنطن مواطنيها في إثيوبيا في وقت سابق من هذا الشهر، بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن وأعلنت عن تقديمها قروضا للعودة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الأموال اللازمة للمغادرة.

ويعد مطار أديس أبابا الدولي مركزًا لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وهو رمز لمكانة إثيوبيا السابقة قبل الحرب التي أشعلها رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويشير تقرير إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي إلى عدم وجود تقارير عن اضطرابات في مطار بولي الدولي و"لا يوجد مؤشر على وجود نية لتهديد الطيران المدني"، لكنه أكد أن خطر تحليق الطائرات والمغادرة في أجواء إثيوبيا قد يزداد إذا طوقت مقاتلات تيجراي العاصمة.

وتضغط كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي على الحكومة الإثيوبية لإنهاء صراع مع قوات جبهة تيجراي، بعد أن أودت الحرب بينهما بحياة الآلاف وشردت مليوني شخص منذ عام.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أرجأت الموافقة على فرض عقوبات جديدة ضد الأطراف المتحاربة لأن مفاوضات السلام ما زالت جارية.