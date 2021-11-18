عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حياة كريمة.. 363 مليون جنيه تمويلا جديدا لـ مشروع البتلو القومى

المشروع القومى للبتلو
المشروع القومى للبتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 363,315,000 جنيه لـ 2,021 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 24,730 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 6,4 مليار جنيه لحوالى 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لا يلزم المتقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك  الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

وأكد أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية يكثف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعى أو البنك الأهلى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

الزراعة وزير الزراعة المشروع القومي للبتلو القومى للبتلو 6,4 مليار جنية

ترشيحاتنا

ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة|عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجنا لمرتكب الجريمة

مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل.. زوج عائشة الشاطر يفضح الإخوان: سلكوا طريق العنف بعد 2013

لحل مشاكلها المالية.. المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر وطلبه حراسة خاصة..مدرب الفراعنة السابق يوضح

حياة كريمة.. 363 مليون جنيه تمويلا جديدا لـ مشروع البتلو القومى

شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

المغرب.. أفضل منتجات التجميل التي يجب تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

فيديو

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ