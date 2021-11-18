رسالة من شكري.. سفيرة مصر في كاتماندو تبحث مع وزير الخارجية النيبالي علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون

التقت السفيرة نهى الجبالي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى نيبال، بوزير الخارجية النيبالي ناريان خاداكا، حيث قامت بتسليمه خطاب التهنئة المقدم من وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة توليه مهام منصبه.

كما تناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، فضلاً عن الإشادة بمستوى التنسيق المتبادل في المحافل الدولية.



وأعرب وزير الخارجية النيبالي عن تطلعه لعقد الجولة الثانية لآلية المشاورات السياسية في أقرب فرصة، وأهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.

ومن جانبها أكدت السفيرة نهى الجبالي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بها وتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى حرص الجانب المصري على تعظيم استفادة نيبال من المنح والدورات التدريبية التي تقدمها مصر في مختلف المجالات.