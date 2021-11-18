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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التنمية المحلية : توفير شقق لـ مضاري السيول بأسوان |فيديو

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في زيارته لأسوان

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه بالتنسيق مع محافظ أسوان سيتم توفير شقق لكل من تعرض لضرر نتيجة السيول وذلك كتعويض لهم ، متابعًا  أن نظام السكن سيكون بالإيجار كما حدث مع سكان الأماكن الغير مخططة الذين تم نقلهم إلى أماكن صالحة للعيش .

وأضاف اللواء محمود شعراوي خلال حواره المذاع على فضائية تن :" كان عندنا في السابق وقائع مشابهة لهذه الواقعة وتصرفنا فيها كما يجب واحنا واقفين مع أهلينا وإلي هما عايزينه هيتعمل ".

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان :"  كل بيت حصل فيه انهيار كلي أو جزئي سيتم إعادته على ما كان عليه وأفضل وبالنسبة للبيوت التي من المحتمل تعرضها للسيول تم تجهيز لهم أماكن أخرى ولدينا 540 وحدة سكنية إسكان اجتماعي على  أعلى مستوى ".  

وزارة التنمية المحلية تصرف تعويضات للأسر التي تضررت نتيجة السيول بأسون - YouTube

محمود شعراوي شعراوى وزير التنمية المحلية أسوان السيول اخبار توك شو

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