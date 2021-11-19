سيد معوض : مجلس مجاهد لم يدعم جهاز البدري مثلما يفعل مع كيروش

أكد سيد معوض المدرب السابق للمنتخب الوطني أن اللجنة المؤقتة الحالية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد لم تدعم الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة حسام البدري بعكس ما يحدث حالياً مع البرتغالي كارلوس كيروش.



وقال معوض عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن اللجنة الخماسية تدعم الجهاز الحالي بقيادة كيروش وتصدر بيانات بالجملة لتوضيح كل شئ بعكس ما حدث مع البدري لدرجة أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة قال صراحة إنه يرى المدرب الأجنبي أفضل للمنتخب.



وأكد أن التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية للتصفيات لم تكن نتيجة كارثية موضحاً أن المنتخب لعب منقوصاً وتعادل في الدقائق الأخيرة وبالتالي كان المفترض أن يشيد الجميع بالمنتخب وليس العكس خاصة أن الجهاز الفني تعامل مع الأمور بشكل مميز خلال اللقاء.



وأشار إلى أن فترات التوقف الطويلة في الدوري أثرت على المنتخب وتجمعاته وأدت إلى إرهاق اللاعبين بشكل كبير.