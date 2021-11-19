شوبير يفجر مفاجأة عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن استبعاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يعطي انطباع عن سوء العلاقه بينه وبين كهربا عقب تكرار الأزمات بينهما .

واضاف شوبير أن كهربا يخوض المران بتركيز و أداء رائع و يرغب في إصلاح علاقته بـ موسيماني مشددا أن كهربا لا يوجد أمامه حل سوي الصبر والتريث .

وأكد أن مجلس إدارة الأهلي متعاطف مع كهربا ولكنه لا يتدخل في قرار المدير الفني للفريق حيث أن له مطلق الحريه في قراراته.

وتابع أن كهربا سيواجه أزمات خلال الفترة المقبلة ولكن عليه بالصبر والمران بقوة من أجل إصلاح العلاقة.