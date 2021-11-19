حسام غالي يكشف كواليس سحب شارة كابتن الأهلي منه وموقف متعب

كشف حسام غالي نجم وقائد الاهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي كواليس قرار سحب شارة كابتن الفريق منه عقب غضبه في احد المباريات والقائه بالشارة على الأرض.

وأكد غالي في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن غضبه كان بسبب طرده من المباراة دون ان يرتكب خطأ يستدعي ذلك فقام بإلقاء الشارة ليفاجىء عقب المباراة بطلب من أحد البرامج إجراء مداخلة للتعليق على الأمر .

وأضاف أنه لم يكن يعلم حتى ذلك الوقت بالقرار وسال وائل جمعة مدرب الفريق وقتها ليخبره أنه سيحدث معه غدا في النادي مشددا أنه في اليوم التالي حضر المران بشكل طبيعي.

وتابع أن عماد متعب نجم الفريق السابق عقد جلسة مع اللاعبين وأخبرهم أن غالي هو الكابتن وأنه مجرد يحمل الشارة ولكن غالي من سيعطي التعليمات .

وأكمل أن حزنه جاء نظرا لكون القرار من الأهلي ولعلم الجميع داخل النادي بطبيعته وعشقه للفريق وأن إلقاء الشارة لم يكن بهدف الإساءة للنادي مطلقا.

وتابع أنه لن ينسى موقف عماد متعب في مباراة كأس السوبر بالإمارات عندما دعاه لرفع الكأس وأصر على الأمر

تكرار سيناريو رمضان صبحي مع الأهلي .. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات الموقف بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه، موضحا أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع اللاعب في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.



وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أنه حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.