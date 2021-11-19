عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي يكشف كواليس سحب شارة كابتن الأهلي منه وموقف متعب

صدى البلد

كشف حسام غالي نجم وقائد الاهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي كواليس قرار سحب شارة كابتن الفريق منه عقب غضبه في احد المباريات والقائه بالشارة على الأرض.

 

وأكد غالي في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن غضبه كان بسبب طرده من المباراة دون ان يرتكب خطأ يستدعي ذلك فقام بإلقاء الشارة ليفاجىء عقب المباراة بطلب من أحد البرامج إجراء مداخلة للتعليق على الأمر .

 

وأضاف أنه لم يكن يعلم حتى ذلك الوقت بالقرار وسال وائل جمعة مدرب الفريق وقتها ليخبره أنه سيحدث معه غدا في النادي مشددا أنه في اليوم التالي حضر المران بشكل طبيعي. 

 

وتابع أن عماد متعب نجم الفريق السابق عقد جلسة مع اللاعبين وأخبرهم أن غالي هو الكابتن وأنه مجرد يحمل الشارة ولكن غالي من سيعطي التعليمات .

 

وأكمل أن حزنه جاء نظرا لكون القرار من الأهلي ولعلم الجميع داخل النادي بطبيعته وعشقه للفريق وأن إلقاء الشارة لم يكن بهدف الإساءة للنادي مطلقا. 

 

وتابع أنه لن ينسى موقف عماد متعب في مباراة كأس السوبر بالإمارات عندما دعاه لرفع الكأس وأصر على الأمر

 

تكرار سيناريو رمضان صبحي مع الأهلي .. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك
 

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات الموقف بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه، موضحا أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع اللاعب في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.


وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أنه حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.

رمضان صبحي حسام غالي الأهلى الزمالك أون تايم سبورت عماد متعب

موضوعات متعلقة

ياسر ريان: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر.. وأخطأ بالرحيل عن الأهلى

ترشيحاتنا

محمد محمود يرفض قرار الأهلي بـ الرحيل.. تفاصيل

سعد سمير : فيوتشر يسعى لتحقيق نتائج طيبة في الدوري

أحب نفسي كما هي.. انفلونسر شهيرة تنشر صورها عارية

مرحبا بكم في القاهرة.. تفاصيل لقاء دوق ويلز بالرئيس السيسي بالاتحادية والإمام الطيب بالأزهر.. وكواليس جولة الأميرة كاميلا في عزبة خير الله

أمريكا.. مديرة اتصالات كامالا هاريس تستقيل من منصبها

بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ