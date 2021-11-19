حدث عالمي على أرض مصر.. انطلاق بطولة الرجل الحديدي في الغردقة| فيديو

قال فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إن مسابقة الرجل الحديدي عبارة عن حوالي 1.5 كم سباحة وبعد ذلك المتسابق يركب دراجة لمسافة 90 كم ومن ثم يقوم بالجري حوالي 21 كم .



وأضاف فراج عبد المقصود خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن المسابقة ينضم لها متسابقين من جميع أنحاء العالم .





انطلقت صباح اليوم بطولة " الرجل الحديدي " العالمية ، والتي تقام بسهل حشيش بالغردقة، بمشاركة نحو ١٥٠٠ متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث تقام البطولة على ارض الغردقة في نسختها الأولى.





