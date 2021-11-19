عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقف جانبكم.. الرئيس الأمريكي يبعث برسالة إلى نظيره اللبناني

ميشال عون
ميشال عون

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برقية من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا “وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما في الوقت الذي يواجه تحديات معاصرة”.

واشاد الرئيس الأميركي بعلاقات الشراكة التاريخية بين البلدين”.

txt

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

txt

لبنان ..عون: لن أوقع علي أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس

ونصت  البرقية علي : “يطيب لي بمناسبة عيد الاستقلال أن أتقدم، باسم الشعب الأميركي، من الشعب اللبناني، بأطيب التمنيات. ويرتبط كل من لبنان والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات شراكة تاريخية مديدة، ومتجذرة بفضل الصداقة القائمة بين شعبينا. وفي الوقت الذي يواجه الشعب اللبناني تحديات معاصرة في الآونة الراهنة، يطيب لي أن نؤكد لفخامتكم وقوف الولايات المتحدة الأميركية المتواصل إلى جانبكم. 

لبنان الولايات المتحدة عيد الإستقلال الرئيس اللبناني الرئيس الأمريكي

موضوعات متعلقة

لبنان.. قائد الجيش يوجه رسالة للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. الإسماعيلي يهدد مرمى الزمالك بأقدام عبد الرحمن مجدي

ظلمتهم جنسيتهم.. نجوم لن نراهم في كأس العالم 2022

أول سيارتين بيك أب مدمجة تنعش الأسواق منذ سنوات... مقارنة بين فورد مافريك و هيونداي سانتا كروز

أخبار التكنولوجيا.. أزمة في يوتيوب بسبب زر عدم الإعجاب والإعلان الرسمي لهاتف Vivo Y76

أخبار السيارات| أسرع مركبة كهربائية تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج.. وفينفاست تطرح E35 وE36 في معرض لوس أنجلوس

قمر القندس.. "بدر نوفمبر" يزين سماء مصر | الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

جرائم الحي الراقي.. حكاية سفاح "المناطق الحساسة" لنساء المعادي.. نوستالجيا

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

يا عمو الوزير إحنا عندنا 9 سنين.. أطفال ينتفضون ضد صعوبة منهج رابعة ابتدائي|فيديو

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ