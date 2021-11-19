نقف جانبكم.. الرئيس الأمريكي يبعث برسالة إلى نظيره اللبناني

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برقية من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا “وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما في الوقت الذي يواجه تحديات معاصرة”.

واشاد الرئيس الأميركي بعلاقات الشراكة التاريخية بين البلدين”.

ونصت البرقية علي : “يطيب لي بمناسبة عيد الاستقلال أن أتقدم، باسم الشعب الأميركي، من الشعب اللبناني، بأطيب التمنيات. ويرتبط كل من لبنان والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات شراكة تاريخية مديدة، ومتجذرة بفضل الصداقة القائمة بين شعبينا. وفي الوقت الذي يواجه الشعب اللبناني تحديات معاصرة في الآونة الراهنة، يطيب لي أن نؤكد لفخامتكم وقوف الولايات المتحدة الأميركية المتواصل إلى جانبكم.