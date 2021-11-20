سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 20-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف اليورو في ختام التعاملات اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

استقر سعر اليورو اليوم السبت 20-11-2021، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

17.75 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

17.69 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

17.69 جنيه للشراء

17.86 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

17.69 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

17.71 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

17.71 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي

17.71 جنيه للشراء

17.86 جنيه للبيع

