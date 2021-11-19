كان حريصا على الموضوع ده.. نسمة محجوب: ورثت عن والدى هذه الصفات



قالت نسمة محجوب ، إن والدها المخرج علاء محجوب يتسم بهدوء الطباع وقام بتوريثها حب الأشياء والشغف بالفن بالإضافة إلى الإصرار والاندماج فى عمله بصورة كبيرة .



وأوضحت نسمة محجوب ، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه على الرغم من سفر والدها المتواصل إلا أنه كان يحرص على الاهتمام بشئونها فى كافة مراحلها المختلفة ، موضحة انها كانت تستشيره دائما فى كافة أمورها .

ولفتت نسمة محجوب ، إلى أن الشغل الشاغل لوالدها كان نجاحها وتفوقهم الدراسى وكان يشجعها على دخولها عالم الفن خاصة انها تعلقت منذ طفولتها بالغناء حتى دخولها فى فرقة سليم وهى فى سن 10سنوات معقبة " أول مرة والدى سمع صوتى قالى انا اتخضيت ان صوتى بالشكل ده وكان بيشجعنى دايما ونمى موهبتى "