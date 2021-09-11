بالصور.. نسمة محجوب وصابرين الحسامي وبانه يشعلن ثاني ليالي مهرجان "هي الفنون"

وضعت المطربة نسمة محجوب مسك الختام على ثاني ليالي مهرجان "هي الفنون She Arts"، بحفل غنائي في الهواء الطلق احتضنه مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية في وسط البلد.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الداعم لمواهب المرأة 6 عروض فنية متنوعة، بداية من محاضرة تاريخ الرقص من الحضارة المصرية القديمة قدمتها الفنانة إيمي سلطان وتلتها مسابقة "هي الفنون" لاكتشاف المواهب الغنائية ومن ثم ورشة جماهيرية لرقص الهيب هوب.



كما شهد المهرجان عرضا موسيقيا خاصا من نوعه لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي، التي أحيت أولى حفلاتها الجماهيرية بعد غياب عدة سنوات، عبر تقديمها مشروعها الموسيقي الجديد "نبض" الذي يمزج بين إيقاعات الطبلة والهاندبان مع الموسيقى الإلكترونية.



واختتمت فعاليات اليوم بحفلتين غنائيتين، بداية من حفل الفنانة الفلسطينية بانه التي أحيت أولى حفلاتها الرسمية في مصر على مسرح قاعة إيوارت، وقدمت توليفة من اشهر اغانيها الخاصة مثل "صاحية رايقة" مع مزيج من روائع الزمن الجميل مثل "وصفولي الصبر" لأم كلثوم وميدلي سيد درويش، ختاما بحفل نسمة محجوب، التي أمتعت الحضور بتوليفة من أغنيات ألبومها الجديد "أرومة" منها "خصوصا راجل" مع تقديمها العرض اللايف لأغنيتها الجديدة " أنا موجود" من فيلم "موسى"، إضافة إلى رائعة "علمت العالم يبني".

ويهدف مهرجان "هي الفنون" المستمر لثلاثة أيام متتالية، لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية للنساء من مختلف أنواع الفنون بين الموسيقى والغناء والرقص والكتابة وخلق مساحة جماهيرية كبيرة لعرض إبداعاتهن سنويا للجماهير في شكل كرنفال دولي، ويأتي كنتاج تعاون دولي بين الجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية ومؤسسة نساء مصر ومعت وسفارة البرتغال.

4B16DAF8-F16C-4485-BA83-8CB0AF348C31

24A676FF-23C5-4F64-A501-07F1A6DD2666

8B619F8D-42F8-4F5B-AAA8-70AE188A7AFE

ECC7B483-7701-4CB9-923D-848B7D8AB41F

E95B216C-8A55-4C59-8B3E-F579F85002D6

C70AF32E-151F-4DC1-8325-DE33653852F8