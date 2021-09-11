رقص هيب هوب ومشاركة بانة و نسمة محجوب.. تفاصيل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان هى الفنون

بدات فعاليات اليوم الثاني من مهرجان " هي الفنون" في مركز التحرير الثقافي بالجامعه الامريكية بتواجد العديد من الفنانات و الجماهير وتفاعلهم مع الفعاليات.

فبدات الفعاليات بعرض هيب هوب لفرنسا و تفاعل عليها الجماهير بالرقص و المشاركة و الاستمتاع بالمزيكا و العروض الراقصة و بداتبعدها فقرة غناء للمطربة الفلسطينية بانة فقامت بغناء افضل الاغاني و دمجت بين الشرقي و الغربي و شاركة ايمي سلطان بورشة عنتاريخ الرقص في مصر القديمة و انهت الحفل الفنانة نسمة محجوب بمجموعة من اغانيها التى اندمج بسببها الجمهور مع الموسيقي.

وتضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات حيث يشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نورانأبوطالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبه ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاعصابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية.

كما يشارك في هي الفنون أو She Arts ، من الخارج الفنانة انجيلكا رشيمونت من فرنسا وبدعم من المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيبهوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس منالبرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبانة من فلسطين بعروض موسيقية.





وتضم الاحتفالية عروض موسيقية وعروض راقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقيةللفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.

95EC89B4-EF69-4683-82A5-AD7BF8245A4B

D9F87306-BBDE-4E74-AE4B-15CBB4588832

B1373034-2A37-459A-B7F1-6B7A681A3C97