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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نسمة محجوب لصدى البلد: مهرجان هى الفنون يبرز النساء و دورهن في الفنون

صدى البلد

استضاف مهرجان" هي الفنون" المقام بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية الفنانة نسمة محجوب في ثاني ايام فعالياته لتنهي الحفل.

 

قالت نسمة محجوب لصدي البلد انها سعيدة لوجودها فى مهرجان she arts فهو مهرجان يضم فنانات موهبات وكانت سعيدة منذ ترشيحها لان المهرجان يبرز النساء و دورهن المميز في الفنون فهي خطوة عظيمة خاصة فى العالم العربي لهذا السبب تشجعت لتكون جزء من هذا المهرجان.

 

واوضحت قائلة لان المهرجان مختلف قررت ان تكون مختلفه كالعادة و تشارك و قدمت شكل جديد من المزيكا فى حفلها بعدد عازفات اقل لتقديم وجه جديد من المزيكا فكانت بالات خشب وليست كهربائية و قامت نيفين قناوي المديرة المسئولة عن المهرجان بترشيحها لتنهي حفل اليوم الثاني.

رقص هيب هوب ومشاركة بانة و نسمة محجوب.. تفاصيل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان هى الفنون

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واكدت نسمة انها تقدر جمهورها الذي يأتي خصيصا ليسمع فنها و لا يهمها نوعية جمهورها فالاهم لديها انها تفعل ما تحبه و تبرع به وهوالغناء و الموسيقي.

 

وتضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات حيث يشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نورانأبوطالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبه ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاعصابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية.

 

 كما يشارك في هي الفنون أو She Arts ، من الخارج الفنانة انجيلكا رشيمونت من فرنسا وبدعم من المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيبهوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس منالبرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبانة من فلسطين بعروض موسيقية.

 

وتضم الاحتفالية عروض موسيقية وعروض راقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقيةللفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.
 

واختتمت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان بحفل لها وسط حضور كبير لجماهيرها و قامت بغناء افضل اغانيها وسط اندماج كبير منجمهورها.

 

مهرجان هي الفنون هي الفنون She Arts مريم صالح نسمة محجوب الفنانة نسمة محجوب الجامعة الأمريكية

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رقص هيب هوب ومشاركة بانة و نسمة محجوب.. تفاصيل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان هى الفنون

بالصور.. مريم صالح تفتتح مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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