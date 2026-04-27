أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات لبحث الملف الإيراني

أعلن أكسيوس، انه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات لبحث الملف الإيراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران قد يقود إلى سيناريو خطير يتمثل في انفجار خطوط أنابيب النفط خلال “ثلاثة أيام”، نتيجة تراكم الضغوط داخل الشبكة النفطية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أوضح ترامب أن تدفق كميات ضخمة من النفط دون القدرة على تصديره عبر السفن أو الحاويات قد يؤدي إلى انفجار الأنابيب ميكانيكيًا، قائلاً إن إيران قد لا تمتلك سوى أيام قليلة قبل وقوع ذلك. وأضاف أن أي انفجار محتمل سيجعل من المستحيل إعادة البنية التحتية إلى مستواها السابق.