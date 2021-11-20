لتوزيعها.. اصطفاف معدات شركة مياه الشرب بدمياط لمجابهة تداعيات الطقس السيئ

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم "السبت"، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتوزيعها على مناطق مختلفة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة خلال هذا الأسبوع.

تم تنظيم الاصطفاف بميدان الساعة بمدينة دمياط بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمعت "محافظ دمياط" الى شرح تفصيلى حول المعدات المشاركة بالاصطفاف و البالغ عددها ٢٧ معدة من إجمالي ٤٧ معدة، حيث تم توزيع عدد ٢٠ معدة بمناطق مختلفة للتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار.

فى هذا السياق،، ذكرت "الدكتورة منال عوض" أن تلك المعدات تعمل بجانب ٨٣ معدة تابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن وهى تضم سيارات لمواجهة السيول، وأيضاً سيارات مدمجة كبيرة وصغيرة ونافورى وشفط ١٠ م٣ و ٨ م٣ و٤ م٣ بالإضافة إلى ماكينات الشفط، فضلاً عن وجود فرق وأطقم فنية مدربة على استخدام تلك المعدات.

وأكدت أنه تم اتمام كافة الاستعدادات والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع أى تداعيات محتملة لموجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى وتوزيع المعدات على جميع المناطق، مع ضرورة تمركز سيارات الشفط بالأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه لمنع تعطيل الحركة المرورية، والربط مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف على مدار اليوم.

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