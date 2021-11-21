لميس الحديدي عن برنامج المسابقات الفرصة: فاضل أسبوع واحد وتنتهي فترة التقدم بالمشروعات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه تبقى أسبوع واحد فقط في التقدم لمسابقة رواد الأعمال عبر برنامج "الفرصة" في كلمة أخيرة الذي يذاع قريباً ومن التوقع ان يكون أسبوعياً، متابعة قائلة: "فاضل أسبوع واحد وتنتهي فرصة التقدم بالمشروعات للمسابقة، والذي ينتهي في الثامن والعشرين من نوفمبر وفقاً لشروط المسابقة".



وأضافت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، أن برنامجها يولي اهتماما كبيراً لمجال ريادة الاعمال، موجهة الشكر لكل المتقدمين للمسابقة قائلة :"بنكشر كل من تقدم في المسابقة وهو إقبال كبير جداً يعكس وجود شركات ونماذج لريادة الأعمال في مصر لكنها تبحث عن الفرصة ".

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عددًا من الشروط للشركات التي ستقدم في مسابقة "الفرصة" وهي أكبر أكبر مسابقة تليفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العرب، وحددت أن هذه الشروط تتمثل في أن يكون مقر الشركة في مصر وتكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، وألا يكون تجاوز تأسيسها أكثر من 3 سنين، وأن تكون بدأت بالفعل المشروع على الأرض أو لديها منتج تجريبي، وأن يكون المشروع فكرة جديدة أو حل لمشكلة أو بيخدم الاقتصاد المصري بأي شكل، وواحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمسابقة في البرنامج يكون معاه على الأقل مؤهل متوسط"، وأن يتفرغ صاحب المشروع لحضور تصوير الحلقات في أي وقت في الفترة بين نوفمبر ومارس وذلك في حال اجتياز المشروع مرحلة التصفيات الأولية والتصفيات الثانية، مؤكدة أنها ليست مسابقة أفكار ولكن مسابقة للمشروعات القائمة على أرض الواقع.