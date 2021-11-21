لميس الحديدي تكشف موقفها من وقف مطربي المهرجانات.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن الجدل المثار خلال الأيام الماضية ذلك في أعقاب أزمة وقف نقابة المهن الموسيقية 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم منقسم بين وجهتي نظر بينما يرى فريق أن هذا النوع من الفن ضد الذوق العام ولا يرقى بمكانة مصر وفريق أخرى يرى أن عهد الوصاية على الفن انتهى وولى وأن الأمر متروك كاملاً للناس والجمهور".

مؤكدة خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"أنه عند تناول مثل هذه القضية لابد من الحكم على نوعية الغناء التي يستمع لها الشباب ويفضلونها قائلة : اكتشفنا أن الشباب يستمعون لنوع أخر من الغناء والموسيقى مش بس المهرجانات لكن الاندرجرواند التي يحكمها بطبعها موسيقى " الراب " وكلماتها غير منضبطى وتعتمد على الإيقاع العالي بنتكلم في حاجة تانية "

واصلت : بقينا بتتكلم عن بابلو وويجز ومروان موسى بالإضافة لكاريوكي وشارموفرز الي بقوا قدام شوية مقارنة بالتطورات التي تشهدها أغاني ويجز وغيرهم دي موسيقى أخرى لما بندخل على اي فيديو على منصة اليوتيوب بنلاقي عشرات الملايين من المشاهدات "

أكملت : هنا مهم جداً نقف ونشوف الشباب بتسمع إيه ؟ هل ممكن النوعية تبقى السائدة في المجتمع ؟ هل ممكن تشكل خطر على هؤلاء الشباب ومستقبلهم وتفكيرهم ؟ هذه الاغاني بها كلمات احياناً عادية وتارة تحمل في طياتها عنف وطاقة غضب وأحياناً كلام عن المخدرات مثل كلمة " ستف "وهي كلمة تتعلق بمنظومة سوق المخدرات "



وقالت الحديدي أنها ضد المنع على الاطلاق لكنها تحب عند تناول هذه الملفات أن نرى ماذا يسمع الشباب وان نستمع لاهل التخصص ونسألهم : هنعمل إيه ؟ هل سنواججه بالمنع ؟ هل ده ينفع ؟ إزاي نجيب الشباب ناحيتنا ولا إحنا الي هنروح ؟ إحنا مش عارفين ولادنا بيمعوا غيه لانهم بيستخدموا سماعة وتليفون ماعدش فيه " كاسيت " ايام حميد الشاعري وعلي الحجار وغيرهم

أتمت : مش هتعرف تدخل جوه سماعات ولادك إلي مركبينها وبيسمعوا هذه الأغاني لان المنصات أصبحت موجودة ومتاحة "

وتشهد الساحة الفنية حراكا غير مسبوق للنقابات الفنية (الموسيقيين والممثلين) لحشد التأييد لموقفهم المطالب بضرورة منحهم حق وصفة الضبطية القضائية من البرلمان المصري حتى يتسنى لهم الدفاع عن الذوق العام إزاء بعض أشكال جديدة من الغناء والتمثيل ترى أنها تشوه قيم المجتمع المصري وطالبت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر ونقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي من البرلمان المصري بضرورة حسم اشكالية منح صفة الضبطية القضائية للنقابتين.

وتقول النقابتان إن الأمر ضروري حتى يتسنى لهما الدفاع عن القيم الاجتماعية والاخلاقية التي تتعرض للتشويه من قبل بعض الفنانين بسبب عدم التزامهم بالذوق العام لتنقية الساحة الفنية ممن تعتبرهم دخلاء يشوهون الفن المصري والذوق العام ويضرون بمكانة مصر الفنية يأتي ذلك في أعقاب أزمة وقف نقابة المهن الموسيقية 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم