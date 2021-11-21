سعد رمضان يكشف سر تعلقه بأغاني عبد الحليم حافظ| خاص

لبنان

كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن سر تعلقه بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وسبب تقديم اغنية للراحل في كل حفل له.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد:" تربيت على الاغاني المصرية ولم أكن حافظا سوى عبد الحليم حافظ وام كلثوم ووالدتي كانت تغني لأم كلثوم دائما، وحينما دخلت الفن لم أكن حافظا سوى أغاني عبد الحليم، لذلك يجب أن يكون متواجد معي في كل حفلة وهو مؤثر في حياتي".



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للفنان اللبنانى سعد رمضان خلال إحياء حفله الغنائي فى مدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وظهر سعد رمضان خلال الفيديو وهو يصف بلده لبنان بـ الجنة.



وتمنى سعد رمضان خلال الفيديو تم تصويره وهو على المسرح ويتحدث مع الجمهور، أن يكون لدى بلاده رئيسا مثل السيسي ليعلم الساسة اللبنانيين "معنى الوفاء للوطن" وحب البلاد.



وتواصل صدى البلد مع سعد وكشف لنا كواليس الأوضاع في لبنان وقال: "لبنان تمر بظروف صعبة جدا ونتمنى أن تمر سريعا، وكل العالم حزين لما يحدث في بلادنا الحبيبة، وأتمنى من الشعب اللبناني في الانتخابات القادمة أن يطيح بالطبقة السياسية الموجودة حاليا والتى تسببت في كل ما وصلنا إليه، ونضع حكومة جديدة تراعي أحلام هذا الشعب".

وكان قد كشف المطرب اللبناني سعد رمضان عن طريقته للتخلص من الاكتئاب الذي سيطر على الجميع بعد ظهور جائحة كورونا.



وقال رمضان لـ "صدى البلد": "حاولت أشغل نفسي، والعب الكثير من الرياضة، مع أخذ الاحتياطات، وكان لدى فرصة كبيرة لأقوم بعمل سياحة في لبنان، فهذه المرة الأولى التي اتجول فيها بلبنان".