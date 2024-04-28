استخدام تكنولوجيا الحوسبة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية.. تفاصيل

قال المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يهدف إلى استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية.



وأضاف المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع أيضا يهدف إلى توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، يهدف أيضًا إلى تحليل البيانات الضخمة، وتوفير كافة البيانات الدقيقة للجهات الحكومية، ومعالجة البيانات الموجودة في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

وأوضح أنه تمت الاستعانة بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة فى قطاع الحوسبة من أجل بناء تأسيس المركز الجديد ليضاهي المراكز العالمية الحديثة، مؤكدا أن المركز تم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية من بعض الشركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة.