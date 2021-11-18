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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إشادته بالرئيس السيسي.. سعد رمضان في حوار مع صدى البلد : العالم حزين على لبنان

اللبناني سعد رمضان
اللبناني سعد رمضان

الفنان اللبناني سعد إبراهيم:

الغناء في الإسكندرية بمهرجان الموسيقى كان تحديًا..وأنا من معجبين صابر الرباعي 

هذا سر تعلقي بـ«عبدالحليم حافظ».. وأواجه التجاوزات على السوشيال ميديا بـ«البلوك»

أحضّر لأغنية خليجية.. وأحيي حفلاً بهولندا نهاية الشهر الجاري

 

تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للفنان اللبنانى سعد رمضان خلال إحياء حفله الغنائي فى مدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وظهر سعد رمضان خلال الفيديو وهو يصف بلده لبنان بـ الجنة. 

 وتمنى سعد رمضان خلال الفيديو تم تصويره وهو على المسرح ويتحدث مع الجمهور، أن يكون لدى بلاده رئيسا مثل السيسي ليعلم الساسة اللبنانيين "معنى الوفاء للوطن" وحب البلاد.

وكان لـ صدى البلد حوار مع "سعد" تحدث فيه عن الأوضاع في لبنان، وكواليس حفله في مدينة الإسكندرية، كما كشف لنا عن طريقة تعامله مع السوشيال ميديا وأعماله القادمة.

حفل الإسكندرية 

في البداية علق سعد رمضان على حفله بمهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية وقال:" للمرة الخامسة على التوالي اتواجد في مهرجان الموسيقى العربية، والغناء في مدينة الإسكندرية كان تحدياً جديداً بالنسبة لي، وهذه هى أول مرة أقف على مسرح الإسكندرية، وكان شعور صعب، فالمرات السابقة على مسرح دار الأوبرا كانت الأمور أسهل لأنني اعتدت على الجمهور وأعرف ماذا يريد، وكل مسرح له طباع خاص، والجمهور المصري مميز ويقدر الفن. 

سعد رمضان

صابر الرباعي

وحرص سعد على حضور حفل الفنان صابر الرباعي ويقول:" حينما دخلت الفن كان حلم حياتي أن أرى المطرب صابر الرباعي، وتجمعني به حاليا صداقة قوية وقمت بالغناء في فرحه بتونس، وأحب أن أسمع له عدد من الأغاني منها أتحدى العالم، أجمل نساء الدنيا، ضاقت بيك، على نار، وأتمنى أن يجمعنا ديو قريبا، وحكينا كثيرا بهذا الأمر، وأتمنى أيضا أن أقدم ديو مع المطربة شيرين عبد الوهاب فأنا من أشد المعجبين بفنها، وأتمنى أن أتعامل الفترة القادمة مع الملحن مدين، والشاعر هاني عبدالكريم.

عبد الحليم حافظ 

وكشف عن سر تعلقه بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ وقال:" تربيت على الاغاني المصرية ولم أكن حافظا سوى عبد الحليم حافظ وام كلثوم ووالدتي كانت تغني لأم كلثوم  دائما، وحينما دخلت الفن لم أكن حافظا سوى أغاني عبد الحليم، لذلك يجب أن يكون متواجد معي في كل حفلة وهو مؤثر في حياتي.

بيزنس

ويخوض "سعد" تجربة جديدة حاليا بعيدا عن الفني ويحكي عنها قائلا:" لا يوجد  بيزنس مضمون حاليا، وكذلك الفن خاصة الفترة الماضية وجائحة كورونا وتأثيرها على العمل بشكل عام، لذلك أسست مؤخرا بيزنس بعيدا عن الفن وهي شركة للعقارات، لكن لن أبتعد عن الفن فهو بالنسبة لي شغف وحياة منذ صغري.

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اللغة المغربية 

وعن الغناء باللغة المغربية، أوضح أنه غنى أغنية واحدة فقط باللغة المغربية تمثل حالة خاصة له، ولاقت نجاح كبير بالمغرب العربي، كما غنى أيضا "ما زال مازال"، و"ايش تسوى الدنيا إلا بيك"، فهو يحب هذا النوع من الموسيقى، مؤكدا أن على الفنان أن يغني أكثر من لهجة طالما يتقنها، خاصة في ظل الانفتاح التكنولوجي الحالي.

لبنان

وكشف لنا "سعد" كواليس الأوضاع في لبنان بعد إشادته بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "لبنان تمر بظروف صعبة جدا ونتمنى أن تمر سريعا، وكل  العالم حزين لما يحدث في بلادنا الحبيبة، وأتمنى من الشعب اللبناني في الانتخابات القادمة أن يطيح بالطبقة السياسية الموجودة حاليا والتى تسببت في كل ما وصلنا إليه، ونضع حكومة جديدة تراعي أحلام هذا الشعب".

السوشيال ميديا 

وتحدث عن علاقته بالسوشيال ميديا، قال إنها انفتاح على العالم، ومن الطبيعي أن تكون هناك تعليقات سلبية، لكن نادرا ما أتعرض لها، وإذا كان هناك تجاوز بشكل شخصي فأواجهه بالبلوك، والسوشيال ميديا جزء كبير جدا من عمل أي فنان، وعليه أن يواكب التطور التكنولوجي الحالي.

أعمال جديدة

وعن أعماله الجديدة، أوضح أنه يخضر لأغنية مغربية وأغنية خليجية، كما يستعد لإحياء حفل بهولندا في 27 من الشهر الجاري، وحفل بمالمو في أوائل الشهر المقبل.

الاسكندرية مهرجان الموسيقى صابر الرباعي عبد الحليم حافظ السوشيال ميديا

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