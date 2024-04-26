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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمود جبر: كلمة السيسي فى ذكرى تحرير سيناء تعبر عن استقلال الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة ، أن الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح  السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، حملت رسائل قوية وواضحة للداخل والخارج ،أكدت إصرار الدولة المصرية تحت على التصدي لكل القوى الغاشمة والأطماع  في سيناء والتي تتجدد على مدى تاريخها.


وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر ، تأكيد الرئيس السيسي ،على عدم التفريط في أي جزء من أرض مصر، بما في ذلك سيناء، وهو ما يؤكد على قيم الوطنية العالية التي تتحلى بها القيادة المصرية، ويجسد الإرادة الحاسمة لحفظ استقلال الوطن وحماية ترابه من أي تهديدات أو محاولات اعتداء على تراب الوطن الغالي.


وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ، ولكن المجتمع الدولي صامت إلى الآن عن جرائم الجيش الإسرائيلي،  وسنظل نضغط بكل قوتنا إلى أن يستجيبوا وأن يعود القطاع إلى أصحابه وأهله وأن تعود حقوق الشعب الفلسطيني من جديد ،مؤكدا أن  مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية وتسعى دائما جاهدة لحل أزمتها .


وتقدم نائب رئيس حزب المؤتمر ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء، مؤكدا أن عيد تحرير سيناء يومًا خالداً في ذاكرة الشعب المصري، فهو رمز للصمود والنصر والإرادة القوية، وستظل هذه الذكرى المجيدة مصدر إلهام للأجيال القادمة، من أجل استكمال معركة البناء والتنمية.

محمود جبر المؤتمر عبد الفتاح السيسي تحرير سيناء

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