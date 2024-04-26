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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

فيفي عبده
فيفي عبده

يصادف اليوم 26 إبريل عيد ميلاد الفنانة فيفي عبده والتي أتمت اليوم عامها الـ 71، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على أناقتها و جمالها أيضا.

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تعتبر  فيفي عبده من مشاهير الوطن العربي اللاتي تجذب الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات الرسمية أو الخاصة.


تحرص فيفي عبده على ارتداء واختيار الملابس الملفتة للأنظار والجريئة في الكثير من الأحيان، وتحرص على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.
تقوم فيفي عبده بتنسيق المجوهرات الإكسسوارات الفخامة التي تزيد من أناقتها، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية التي تمنحها إطلالة متكاملة.


ومن الناحية الجمالية، تعتمد فيفي عبده على تسريحات الشعر المتناسقة معها، وصيحات المكياج التي تبرز جمالها.
 

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
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في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

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