12 مليون جنيه إيرادات و30 ألف زائر.. حصاد الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى

١٥ يوما قضاها جمهور الموسيقى العربية في رحاب الموسيقى والفن الأصيل على المسارح المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، فالدورة الثلاثون من المهرجان كانت مميزة بنجومها وحفلاتها التي رفع أغلبها شعار كامل العدد، وحققت أرقاما ومبيعات لم يسبق أن تم تحقيقها في دورات سابقة.

ونرصد حصيلة الدورة الثلاثين من الموسيقى وأبرز لقطات المهرجان



1- حقق مهرجان الموسيقى العربية إيرادات وصلت إلى ١٢ مليون جنيه، وهى الأعلى على مدى دورات المهرجان.

ماجدة الرومي

٢- شارك بالدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية 101 فنان شاركوا في فعاليات المهرجان على مدار 15 يوما في المسارح المختلفة.

3- حضر حفلات المهرجان مايقرب من 30 ألف مشاهد على 6 مسارح في ثلاث محافظات.

4- حاول ما يقرب من مليون شخص حجز تذاكر المهرجان من موقع الحجز الإلكتروني.

5- أقيم 33 حفلا فنيا على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

6- 50 باحثا عربيا وأجنبيا شاركوا بالدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى.

٧- شهد مهرجان الموسيقى تواجد نجوم لأول مرة منهم المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر، وهو أول سعودي يكرم في مهرجان الموسيقى العربية.

٨- رفعت عدد من الحفلات شعار كامل العدد منهم الفنانة أصالة، وهاني شاكر، ومدحت صالح.



٩- احتفل المهرجان بمئوية وديع الصافى يعد تكريما لاسمه وعرفانا بعطاءاته وإبداعاته باعتباره أحد رموز الطرب، وأهدت وزيرة الثقافة انطوان وديع الصافى درع المهرجان التذكارية تقديرا لإسهامات والده الراحل الكبير فى مجال الأغنية.

مهرجان الموسيقى

١٠- جمال سلامة التي حملت الدورة الثلاثون اسمه كان حاضرا بأعماله في أغلب حفلات المهرجان، وعلى رأسهم حفل المطربة الكبيرة سميرة سعيد، والمطربة ماجدة الرومي.

١١- أبناء اغلب النجوم كانوا حاضرين معهم حفلاتهم ومنهم من شارك بالغناء، فالمطربة مى فاروق غنت مع ابنتها، وأصالة وجهت تحية لأولادها وأسرتها، وأيضا مدحت صالح الذي عبر عن سعادته بإخراج ابنه للحفل.

١٢- شهد أيضا المهرجان غناء المطربة أصالة لأول مرة لميادة الحناوي، معلنة انتهاء الخلاف بينهم.

أصالة

١٣- عرضت حفلات المهرجان على شاشة “سى بى سى”، و"سى بى سى دراما"، وبعضها كان يعرض على الهواء مباشرة والبعض الآخر مسجل تم عرضه بالتناوب.

١٤- عبد الحليم حافظ كانت أغانية حاضرة في أغلب حفلات المهرجان، فلم تمر ليلة إلا وكان هناك فاصلا موسيقيا مع أغاني العندليب، فأغلب نجوم الموسيقى العربية يحبونه، ويستمتعون بغناء روائعه.

١٥- حرص نجوم المهرجان على الغناء لمصر، كما أكد النجوم العرب أهميتها للمنطقة العربية وعبروا عن حبهم الكبير لبلدهم الثاني مصر.