عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

12 مليون جنيه إيرادات و30 ألف زائر.. حصاد الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

١٥ يوما قضاها جمهور الموسيقى العربية في رحاب الموسيقى والفن الأصيل على المسارح المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، فالدورة الثلاثون من المهرجان كانت مميزة بنجومها وحفلاتها التي رفع أغلبها شعار كامل العدد، وحققت أرقاما ومبيعات لم يسبق أن تم تحقيقها في دورات سابقة.

ونرصد حصيلة الدورة الثلاثين من الموسيقى وأبرز لقطات المهرجان


1- حقق مهرجان الموسيقى العربية إيرادات وصلت إلى ١٢ مليون جنيه، وهى الأعلى على مدى دورات المهرجان.

ماجدة الرومي

٢- شارك بالدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية 101 فنان شاركوا في فعاليات المهرجان على مدار 15 يوما في المسارح المختلفة.

3- حضر حفلات المهرجان مايقرب من 30 ألف مشاهد على 6 مسارح في ثلاث محافظات.

4- حاول ما يقرب من مليون شخص حجز تذاكر المهرجان من موقع الحجز الإلكتروني.

5- أقيم 33 حفلا فنيا على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

6- 50 باحثا عربيا وأجنبيا شاركوا بالدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى.

٧- شهد مهرجان الموسيقى تواجد نجوم لأول مرة منهم المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر، وهو أول سعودي يكرم في مهرجان الموسيقى العربية.

٨- رفعت عدد من الحفلات شعار كامل العدد منهم الفنانة أصالة، وهاني شاكر، ومدحت صالح.

بعد غناء أصالة لـ ميادة الحناوي.. تفاصيل خلاف دام بينهما سنوات

ختام مهرجان الموسيقى العربية.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر.. صور


٩- احتفل المهرجان بمئوية وديع الصافى يعد تكريما لاسمه وعرفانا بعطاءاته وإبداعاته باعتباره أحد رموز الطرب، وأهدت وزيرة الثقافة انطوان وديع الصافى درع المهرجان التذكارية تقديرا لإسهامات والده الراحل الكبير فى مجال الأغنية.

مهرجان الموسيقى

١٠- جمال سلامة التي حملت الدورة الثلاثون اسمه كان حاضرا بأعماله في أغلب حفلات المهرجان، وعلى رأسهم حفل المطربة الكبيرة سميرة سعيد، والمطربة ماجدة الرومي.
١١- أبناء اغلب النجوم كانوا حاضرين معهم حفلاتهم ومنهم من شارك بالغناء، فالمطربة مى فاروق غنت مع ابنتها، وأصالة وجهت تحية لأولادها وأسرتها، وأيضا مدحت صالح الذي عبر عن سعادته بإخراج ابنه للحفل.
١٢- شهد أيضا المهرجان غناء المطربة أصالة لأول مرة لميادة الحناوي، معلنة انتهاء الخلاف بينهم.

أصالة

١٣- عرضت حفلات المهرجان على شاشة “سى بى سى”، و"سى بى سى دراما"، وبعضها كان يعرض على الهواء مباشرة والبعض الآخر مسجل تم عرضه بالتناوب.

١٤- عبد الحليم حافظ كانت أغانية حاضرة في أغلب حفلات المهرجان، فلم تمر ليلة إلا وكان هناك فاصلا موسيقيا مع أغاني العندليب، فأغلب نجوم الموسيقى العربية يحبونه، ويستمتعون بغناء روائعه.

١٥- حرص نجوم المهرجان على الغناء لمصر، كما أكد النجوم العرب أهميتها للمنطقة العربية وعبروا عن حبهم الكبير لبلدهم الثاني مصر.

عمر خيرت

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord N20 5G .. صور

10 آلاف جنيه غرامة لـ أعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بقواعد اللغة العربية ..تفاصيل

الرى تكشف حصيلة غنيمتها من مياه السيول في شلاتين

وزير الرى: نجحنا في إزالة 17100حالة تعد على مجرى النيل في حملات مكثفة

للعائلة الكويتية.. مواصفات وأسعار فولكس فاجن طوارق 2021|صور

كيف يجبر الله الخواطر .. عبادة يستهين بها البعض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

نشرة المنوعات | لحظة قفز سائق من التاكسي في هجوم إرهابي.. سقوط عريس وعروس من أرجوحة أمام المعازيم.. امرأة تلد 3 توائم متطابقة

أمام المعازيم.. لحظة سقوط عريس وعروس أثناء دخولهما على أرجوحة|فيديو

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

فيديو

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ