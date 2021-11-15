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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ختام مهرجان الموسيقى العربية.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر.. صور

ماجدة الرومى
ماجدة الرومى

قبلت المطربة ماجدة الرومي العلم المصري بعد غنائها "حى على الفلاح" في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا، ولاقى هذا الأمر تفاعلا كبيرا من الحضور.

جوائز رتيبة الحفنى 

وقامت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسي مديرة المهرجان بتسليم جوائز رتيبة الحفني في الغناء العربي.

وجاءت الجوائز كالآتي:
جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء ضمت  4 فروع هى ( المسابقة الكبري للاغنية الجديدة ) ، ( مسابقة الارتجال علي آلات التخت الشرقي ) ، ( مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة ) وجاءت نتائجها كالتالى :

اولا : 
الجائزة الكبرى ( الأغنية الجديدة ) وقيمتها (١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف جنية صافي ) وفازت بها أغنية ( بكرة ) كلمات الشاعر محمود اسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ سنة من محافظة الجيزة ، الحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسي ابراهيم الشيخ ٢٨ سنة من محافظة الغربية

ثانيا : 
جائزة الإرتجال علي آلات التخت الشرقي وقيمتها (٦٠٠٠٠ ستون ألف جنية صافي ) وفاز بها 
- عازف العود ناجي محمد محمد مسعود 
- عازف الكمان فارس صقر
- عازف القانون أحمد قمري 
- عازف التشيللو نور عبد الشافي
- عازف الناي جون سامي 
- عازف الإيقاع : ماجد الصواف

وأوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز اعازف العود يوسف مصطفي محمد فرج

ثالثا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب

• فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد ٢٥ سنة محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠خمسة وثلاثون ألف جنية صافي)

• وفاز بالمركز الثاني : مصطفي محمود محمد ٢٤ سنة محافظة الأقصر وقيمته (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنية صافي )

• وذهب المركز الثالث لـ عبدالله محمد لبيب ٢٣سنة محافظة القاهرة وقيمة جائزته (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

. وأوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٢١سنة محافظة القاهرة

رابعا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب
- فاز بالمركز الأول ابراهيم محمد ابراهيم وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنية صافى

- ونال المركز الثاني رحمة ممدوح محمد بيومي ١٩ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها ( ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف جنية صافي )

- ونال المركز الثالث : عز الدين سامح سيد ١٧ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

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وأوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبو القاسم أحمد محمد ٢٠ سنة من محافظة اسوان.

خامسا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال

نال المركز الأول مصطفى ناصر فتحي ناصر ١٣ سنة من القاهرة وقيمتها ( ٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

وحصل على المركز الثاني محمد أسامة أحمد عبد القادر ١١ سنة من القاهرة وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنية صافي )

وذهب المركز الثالث الى حور صلاح سالم عبد المجيد ١٥ سنة من محافظة الدقهلية وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسةعشر ألف جنية صافي )

وأوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ سنة محافظة القاهرة

سادسا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال 
فاز بالمركز الأول ستيفن روماني رؤوف ١٢سنة من محتفظة القاهرة وقدرها (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنية صافي )
ونال المركز الثاني هند أنور عبد العزيز عطا الله ١٢ سنة من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنية صافي)
وذهب المركز الثالث الى رقية أحمد حمدي الشرقاوي ٩ سنوات من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف جنية صافي".

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ماجدة الرومي المطربة ماجدة الرومي العلم المصري مهرجان الموسيقى العربية ختام مهرجان الموسيقى العربية

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