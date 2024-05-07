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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد منير: موافقة حماس بشأن وقف إطلاق النار قلب الطاولة على إسرائيل

قصف غزة
قصف غزة

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، إن الموقف الأمريكي متردد وغير واضح تجاه عدوان اسرائيل على غزة، موضحا أن الجهود المصرية لم تتوقف للوصول الى وقف اطلاق النار .

وتابع منير خلال للقاءه برنامج " في المساء مع قصواء "  تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن حماس صححت الموقف في ظل الجهود المصرية، ووافقت على المقترح، بعدما ادعت إسرائيل أنها العائق في التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، لتقلب بموافقتها الطاولة وتصبح الكرة في ملعب إسرائيل.


وأوضح أن اسرائيل مستمرة نحوه اتجاه الحرب من أجل الحصول على انتصار وهمي، ويعود للداخل الإسرائيلي بأي انتصار في ظل الاعتراضات والضغط الكبير الذي يواجهه بالداخل .

ونوه أن نتانياهو يُمارس عليه نوع من الضغط من الداخل الإسرائيلي، ويوجد احتجاجات مستمرة من أهالي الرهائن.


وأشار إلى ان الحديث عن مقترح لوقف اطلاق النار وموافقة حماس عليه، أدى إلى وجود فرحة كبيرة للفلسطينيين فهم يبحثون عن أي شيء يدخل البهجة على أنفسهم.

ماجد منير عدوان إسرائيل غزة إطلاق النار قصواء الخلالي

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