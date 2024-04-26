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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملة مكبرة للنظافة والتجميل في شوارع بيلا

حملات نظافة
حملات نظافة

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات نظافة وتجميل واسعة النطاق، بالتنسيق مع الوحدات القروية بمركز بيلا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين البيئة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بشوارع وأحياء المدينة والسوق العمومي، بالإضافة إلى رفع القمامة من نقاط التجميع من نطاق الوحدات المحلية لمركز بيلا.

كما تضمنت الحملة أعمال تنظيف وتجميل المتنزهات بالمدينة، وذلك من خلال إدارة التنمية بديوان المجلس.

وأكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتعزيز شعور المواطنين بالراحة والأمان.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمنظومة النظافة لشوارع مركز ومدينة بيلا.

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