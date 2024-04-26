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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالبين بـ "صفقة رهائن".. مظاهرات أمام منزل جانتس تدعوه لرحيل الحكومة |فيديو

صدى البلد

احتشد المستوطنون المناهضون للحكومة، بما في ذلك أفراد أسر الرهائن الذين تحتجزهم حماس، اليوم الجمعة، خارج منزل رئيس الوحدة الوطنية بيني جانتس، داعينه إلى مغادرة الحكومة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وقف المتظاهرون حاملين لافتة كبيرة تقول "إسرائيل بحاجة إلى القيادة"، إلى جانب لافتات تدعو إلى استبدال الحكومة.

كما دعا  المتظاهرون في هتافاتهم إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة محتجز في غزة منذ 7 أكتوبر، مع لافتات تقول "إذا لم تكن هناك صفقة [رهائن]، اترك الحكومة".

https://twitter.com/orlybarlev/status/1783790825551360272?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1783790825551360272%7Ctwgr%5E3f51312e706447c3b1138cac3b4446d7b17de40e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog_entry%2Fprotesters-at-gantzs-home-demanding-hostage-deal-call-for-national-unity-to-leave-government%2F

وانضم جانتس وحزبه الوحدة الوطنية إلى حكومة حرب طارئة في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بهدف تحقيق حكومة أوسع وأكثر تمثيلا وسط آثار هجوم حماس وما تلاه من اندلاع الحرب في غزة.

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