التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات بالضرب.. الأمن يكشف تفاصيل الفيديو المثير

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى المواطنات برفقتها نجلها "من ذوى الاحتياجات الخاصة"- مقيمان بدائرة المركز) بتضررها من (عامل– مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.