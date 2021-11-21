عبد الباسط حمودة: كنت بغني 8 ساعات بربع جنيه.. فيديو

قال الفنان عبد الباسط حمودة ، إن الجميع من حقة أن يغني ولكن الكلمات الجيدة فقط ، مؤكدا أنه في الماضي كان يوجد غناء جيد، مؤكدا أن عمر كمال ذكي ولا يقتصر على غناء شيء معين.

وأضاف عبد الباسط حمودة خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " أم بي سي مصر "، إنه في بداية غنائه كان يعمل 8 ساعات من الساعة التاسعة مساء حتي الساعة 5صباحا، مؤكدا أن أجره في السبعينات كان ربع جنيه .

ومن جانبه أوضح عمر كمال ، إن كلمات الأغاني يجب تقنينها مثل ما حدث في الراب ، مؤكدا أن الآن هناك شعبة للراب ويجب أن يكون هناك شعبة للمهرجانات .