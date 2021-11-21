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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط جرار كسح يلقى مياه الصرف الصحي داخل مصرف فى كفر شكر

ضبط جرار
ضبط جرار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر من ضبط جرار كسح يقوم بالقاء مياه الصرف الصحى داخل أحد المصارف وذلك فى إطار خطة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمواجهة التلوث البيئي والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتبين انه أثناء المرور وتفقد قرى الوحدات المحلية والتصدى للمخالفات تم ضبط جرار كسح أثناء إلقاء مخلفات ومياه الصرف الصحي فى إحدى المصارف بنطاق الوحدة المحلية بالشقر مخالفا للقانون والأماكن المخصصة لهذا الشأن.

وعلى الفور تم التحفظ على جرار الكسح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب الواقعة من أجل الالتزام بالقوانين والتعليمات والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

من ناحية اخرى واصلت الاجهزة التنفيذية بمجالس المدن فى القليوبية من اعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع واسفل الانفاق والميادين لسيولة الحركة المروية للمواطنين.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تصريف مياه الامطار على طول طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة  للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلي الطريق الزراعي.

وبدأت الجولة بتفقد أنفاق شعراوي وسعد زغلول ثم نفق كلية العلوم ونفق سندنهور بمدينة بنها، واستكمل الهجان جولته بتفقد أنفاق الحدادين ومشتهر ومزلقان زكى بمدينة طوخ، كما تابع تصريف الأمطار على الطريق الزراعى بمدن قليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.

يذكر أن مدن محافظة القليوبية قد شهدت مساء امس سقوط أمطار متوسطة، وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى،  حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه.

كفر شكر القليوبية محافظة القليوبية مدينة كفر شكر الحفاظ

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