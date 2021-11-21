توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1554 مواطنا في دمياط

محافظة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، وتم تنفيذ قافلة بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور.

تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، إضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1554 مواطنا، وتم تحويل 25 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات فضلاً عن إجراء 621 تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد 52 حالة والسونار لعدد 70 حالة.

تأتى القافله العلاجي تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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