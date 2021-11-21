صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال الشتاء

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات، بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فصل الشتاء لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار.

كما جرى التنسيق مع مديري المستشفيات للتأكد من مخارج صرف مياه المطر، والتأكد من مصادر الكهرباء والمياه البديلة وتجربة عملها واتخاذ الإجراءات، في حالة وجود أي مشكلة.

كما أكد وكيل الوزارة، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وتوافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة حال الحاجة إليها.