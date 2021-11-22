بعد مقتل شاب.. حبس 34 متهما لتخريب منزل القاتل بدمياط

محافظة دمياط

قررت النيابة العامة بدمياط، حبس٣٤ متهما بحيازة اسلحه بيضاء والتعدى على الغير من المواطنين علي خلفيه مقتل شاب بمنطقه شطا بمحافظة دمياط.

جاء في بيان صادر عن النيابة العامة أمس ، أنها تلقت بلاغًا ، بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس 34 متهمًا وضبط 14 آخرين في واقعة بلطجة بدمياط بعد قدامهم بالتعدى على أسرة القاتل وانتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما أن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهر.

كان اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط قد تلقي إخطارا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسلاح الأبيض على صديقه لوجود خلافات بينهما مما أودى بحياته على الفور. وعلى الفور تم تشكيل فريق أمنى بإشراف العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط لضبط الجانى ومعرفة أسباب الواقعة. وتم تكثيف التواجد الأمنى بشطا عقب قيام بعض الأشخاص من أقارب المجنى عليه بالتعدى بالضرب على أسرة الجانى وإحداث بعض أعمال العنف إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع بقرية شطا وجاري ضبط مثيري الشغب بالقرية.

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