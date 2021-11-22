انطلاق مباراة غزل المحلة والأهلي بالدوري المصري وسط حضور جماهيري

انطلقت منذ قليل مباراة غزل المحلة والأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الخامس تواليًا بعدما انتصر في الجولات الأربع الماضية أمام كلًا من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب للاستمرار في الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، إبراهيما كونيه

خط الهجوم: باولن فوافي، أحمد غنيم، عبده يحيى



بينما خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط : أكرم توفيق - علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية

الهجوم : محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - محمد شريف.