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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق مباراة غزل المحلة والأهلي بالدوري المصري وسط حضور جماهيري

لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي وغزل المحلة

انطلقت منذ قليل مباراة غزل المحلة والأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة  الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الخامس تواليًا بعدما انتصر في الجولات الأربع الماضية أمام كلًا من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب للاستمرار في الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، إبراهيما كونيه

خط الهجوم: باولن فوافي، أحمد غنيم، عبده يحيى


بينما خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط : أكرم توفيق - علي معلول -  أليو ديانج - عمرو السولية

الهجوم : محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو  - محمد شريف.

 

الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب غزل المحلة بطولة الدوري المصري الممتاز

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