الصحة: بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان..فيديو

قالت الدكتوره منن عبد المقصود أمين عام امانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، إن الوزارة قامت بعمل عيادات متنقلة داخل الجامعات لعلاج الإدمان مؤكدة ان العيادة تحتوي على أخصائي نفسي لتحفيز المواطنين على تلقي العلاج .

وأضافت منن عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن هناك الكثير من المواطنين والطلاب لجأوا إلى هذه العيادات للعلاج من الإدمان ، مؤكدة أن هدف الحملة هو الحفاظ على المواطنين وعلى صحتهم وإرشادهم إلى طرق العلاج العلمية والحديثة .

وأوضحت منن عبد المقصود ، إن الجميع ادرك اهمية الرئتين بعد ظهور فيروس كورونا ، مؤكدة أن العيادات المتنقلة سيتم تحويلها إلى عيادات ثابتة في كل حرم جامعي وهذا يسهل على المواطنين تلقي الخدمة .