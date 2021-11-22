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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان..فيديو

علاج الادمان
علاج الادمان

قالت الدكتوره منن عبد المقصود أمين عام امانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، إن الوزارة قامت بعمل عيادات متنقلة داخل الجامعات لعلاج الإدمان مؤكدة ان العيادة تحتوي على أخصائي نفسي لتحفيز المواطنين على تلقي العلاج .

وأضافت منن عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن هناك الكثير من المواطنين والطلاب لجأوا إلى هذه العيادات للعلاج من الإدمان ، مؤكدة أن هدف الحملة هو الحفاظ على المواطنين وعلى صحتهم وإرشادهم إلى طرق العلاج العلمية والحديثة .

وأوضحت منن عبد المقصود ، إن الجميع ادرك اهمية الرئتين بعد ظهور فيروس كورونا ، مؤكدة أن العيادات المتنقلة سيتم تحويلها إلى عيادات ثابتة في كل حرم جامعي وهذا يسهل على المواطنين تلقي الخدمة .

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