الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم الجونة 3 - 0

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في تحقيق الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

بدا اللقاء بضغط هجومي من لاعبي المصري من لإحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الجونة من الحفاظ على شباكهم

وألغي حكم المباراة، هدفا للنادي المصري سجله محمد عنتر في الدقيقة 33 بعد الرجوع لتقنية الفيديو .

وفي الدقيقة 55 أحرز حسن على هدف تقدم المصري من خلال ركلة جزاء ليعلن تقدم فريقه

وفي الدقيقة 72 أحرز عمرو مرعي الهدف الثاني في شباك الجونة من كرة عرضية من محمد عنتر من جهة اليسار قابلها عمرو مرعي برأسية لتسكن يمين المرمي

وفي الدقيقة 89، أكد أحمد حمودي انتصار المصري بتسجيله الهدف الثالث، ليحقق الفريق البورسعيدي نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة تواجد المصري في المركز الثامن برصيد 7 نقاط بينما تواجد الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط

وتمكن المصري من تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري لهذا الموسم تحت قيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق بعد تعادله في كافة اللقاءات الماضية

وخاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى إسلام طارق، وخط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد، وخط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي، وخط الهجوم: إسلام عبد النعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.

بينما خضا المصري المباراة بتشكيل مكون من:-

: أحمد مسعود في حراسة المرمى، وعمرو موسى وأحمد علاء وأسامة الجزار وأحمد شديد قناوى وايزى ايميكا والياس الجلاصى وحسن على ومحمد عنتر ومحمد جريندو وعمرو مرعى.