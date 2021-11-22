عمر زهران لـ مؤيدي المهرجانات: تدافعون عن فُحش وعار

أكد المخرج عمر زهران، مساندة هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ، في قراراته بمنع مطربي المهرجانات.

وقال المخرج عمر زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هاني شاكر ليس أمير الغناء العربي فقط، بل أمير دول الأخلاق في الفن المصري والعربي اجمع».

وتابع المخرج عمر زهران، «حضرت أحد حفلاته في أمريكا وشاهدت الجاليات العربية تتصارع وتتزاحم للحصول على تذكر حفلته»، مضيفا «إحدى السيدات المقيمات في الدول العربية قالتلي خلال مقابلة في طائرة إيه العار اللي بتصدروه بأغاني المهرجانات، كل ما يخرج لمصر ينتشر في العالم العربي، ويشعرنا بدونية شديدة».

وأكمل المخرج عمر زهران، «يجب أن نصارح أنفسنا، ونسأل كيف تجرأ مصريون للدفاع عن هذا اللون من الفحش والعار»، مؤكدا أن الشباب المصري تهافت على فيلم الممر حينما طرح في السينما.



