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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس كلاسيك.. رانيا منصور تخطف الأنظار بجمالها

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لأحدث إطلالة ظهرت بها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
 

وظهرت رانيا بإطلالة جذابة حيث ارتدت ملابس كلاسيك انيقة واعتمدت تسريحة شعر منسدلا وميك اب بألوان ترابية.
 

وعلقت رانيا، موجهة كلامها لجمهورها قائلة: ”كلا إن معى ربى سيهدين".. وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


جدير بالذكر أن رانيا منصور بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات وموديل بالفيديو كليب لفترة، ثم اتجهت إلى التمثيل بالمشاركة في عدة أعمال. كما أنها درست بكلية الآداب، وقدمت العديد من الأدوار المميزة من أبرزهم "كريمة كريمة، حلم عزيز".


 السيدة زينب

ويُعرض حاليا للفنانة رانيا منصور مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.
 

 

إطلالة كلاسيك الفنانة رانيا منصور إطلالة جذابة مسلسل السيدة زينب تخطف الانظار بجمالها احدث اطلالة

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