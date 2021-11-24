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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

9 لاعبين مصريين ينافسون في ثمن نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء, منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة ماليزيا المفتوحة للأسكواش والمقامة بالعاصمة الماليزية كوالالامبور, في الفترة من 23 نوفمبر وحتي 27 من الشهر نفسه.

وجاء جدول مباريات اللاعبين المصريين كالتالي:

حيث يلعب كريم الحمامي مع الأمريكي شاهجان خان, ويوسف سليمان مع لاعب هونج كونج ياب تسرفنج, ومازن جمال مع الهندي سوراف جاوزال, فيما تلعب سلمي هاني مع لي كاي من هونج كونج ومنة حامد مع الكندية هولي نوتون ويثرب عادل مع أيفا ازمان وهنا رمضان مع الويلزية ايميلي وايت لوك وندي عباس مع مواطنتها نادين شاهين.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد ضمت 13 لاعبا ولاعبة للمشاركة في بطولة ماليزيا المفتوحة وهم مازن جمال، يوسف سليمان وكريم الحمامي، بينما شهدت منافسات السيدات مشاركة 10 لاعبات وهن: مريم متولي، فريدة محمد، ميار هاني، هنا رمضان، منه ناصر، منه حامد، ندى عباس، نادين شاهين، يثرب عادل، وسلمى هاني.

مصر ماليزيا جدول مباريات ثمن النهائي اللاعبين المصريين بعثة المنتخب بطولة ماليزيا المفتوحة اسكواش

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